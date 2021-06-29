ABD Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu

ABD Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu belirlendi.

ABD basketbol organizasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre olimpiyat kadrosunun tamamı, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen oyunculardan oluşturuldu.

Son iki olimpiyatta milli takımla altın madalya kazanan Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant'e de kadroda yer verildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek oyunlarda başantrenör Gregg Popovich yönetiminde mücadele edecek ABD Milli Takımı'nın kadrosu şöyle:

Bam Adebayo (Miami Heat), Bradley Beal (Washington Wizards), Devin Booker (Phoenix Suns), Kevin Durant (Brooklyn Nets), Jerami Grant (Detroit Pistons), Draymond Green (Golden State Warriors), Jrue Holiday, Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Zach LaVine (Chicago Bulls), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Jayson Tatum (Boston Celtics)

Erkeklerde ABD Milli Takımı, olimpiyat tarihinde 15 altın, 2 bronz ve bir gümüş olmak üzere 18 madalya elde etti.