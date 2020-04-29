ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüs aşısı sonbaharda acil durumlarda kullanıma hazır olabilir

T24 Dış Haberler
ABD merkezli ilaç devi Pfizer, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının gelecek hafta testler için hazır olacağını, sonbaharda ise acil durumlar için kullanıma hazır hale gelebileceğini açıkladı.
Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Almanya merkezli BioNtech şirketiyle Koronavirüs karşı bir aşı geliştirmek için çalışan Pfizer, izin alınması durumunda ABD’de aşı testlerinin gelecek hafta başlayabileceğini belirtti.
Pfizer, aşının geliştirmesine ve üretimine şu ana kadar 650 milyon dolar yatırım yaptı.