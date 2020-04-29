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Koronavirüs

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüs aşısı sonbaharda acil durumlarda kullanıma hazır olabilir

Pfizer, aşının geliştirmesine ve üretimine şu ana kadar 650 milyon dolar yatırım yaptı

29 Nisan 2020 11:58

T24 Dış Haberler

ABD merkezli ilaç devi Pfizer, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının gelecek hafta testler için hazır olacağını, sonbaharda ise acil durumlar için kullanıma hazır hale gelebileceğini açıkladı.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Almanya merkezli BioNtech şirketiyle Koronavirüs karşı bir aşı geliştirmek için çalışan Pfizer, izin alınması durumunda ABD’de aşı testlerinin gelecek hafta başlayabileceğini belirtti.

Zaman çizelgesi beklendiği gibi ilerlerse, sonuçların gelecek ay elde edilebileceğini söyleyen Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, olumlu sonuçların gelmesiyle aşının sonbaharda acil durumlarda kullanıma hazır olabileceğini ifade etti. Bourla, "böyle bir şeye olan talebin son derece, aşırı bir şekilde yüksek olacak" diye konuştu.

Pfizer, aşının geliştirmesine ve üretimine şu ana kadar 650 milyon dolar yatırım yaptı. 

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