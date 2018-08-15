ABD menşeli içecekleri yere döktüler

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA İl Özel İdaresi, ABD menşeli içecekleri boykot kararı alarak sosyal tesislerde satışını durdurdu. Yemekhane çalışanları kararın ardından içecekleri yere dökerek karara destek verdi.

Isparta İl Özel İdaresi, sosyal tesislerinde ABD menşeli içecekleri satış listesinden çıkardı. Kararın ardından tesis çalışanları dolaplardaki içecekleri döktü. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, bundan sonra ABD menşeli meşrubat satmayacaklarını söyledi. Zadeoğlu, \"Sosyal tesislerimizde, kantinlerimizde satılmakta olan ABD menşeli içecekleri döktük. Yerine yerli üretim olan içecekler satışa sunulacak. Müşterilerimize tamamen yerli üretim yiyecek ve içecekler ikram edilecek\" dedi.



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