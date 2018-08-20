ABD menşeli cep telefonu satmıyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da cep telefonu satışı yapan Murat Fidan, iş yerinin tezgahındaki ABD menşeli cep telefonlarını kaldırıp, satmama kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı\'nın sempozyumunda yaptığı ABD menşeli ürünleri boykot çağrısına Malatyalılardan destek geldi. Sivas Caddesi\'nde telefon satan Murat Fidan, iş yeri tezgâhındaki ABD ürünü telefonları kaldırıp, satmama kararı aldı. Fidan, diğer markalara ve özellikle de yerli üretim telefon satışına yöneldi. Diğer telefonların kalite olarak Amerikan ürünlerinden daha iyi ve daha ucuz olduğunu belirten Fidan, şöyle dedi:

\"Bundan sonra Amerikan telefonları satmıyorum. Onun yerine yerli malı veya başka firmaların ürünlerini satacağız. Bu Amerikan ambargosuna karşı biz de böyle bir yönteme başvurduk. İnşallah muvaffak oluruz. Gelen müşteriler bize soruyorlar, biz de \'Satmıyoruz\' diyoruz. Onlar da ona göre saygı duyuyorlar. Bazıları seviniyor, bazıları da herhangi bir tepki vermeden başlarını öne eğerek gidiyorlar. Diğer telefoncu arkadaşların da öyle düşündüklerini tahmin ediyorum. İnşallah onlar da bir kampanya başlatırlar ve bu Amerika hegemonyasından kurtulmuş oluruz. Bir firmaya veya bir şeye bağımlı kalmayalım. Onların tekelini kıralım.\"

Murat Fidan\'ın boykot kararını destekleyen müşterilerden Ahmet Çetinel, \"Şu durumda Amerikan yaptırımları doğrultusunda devletimizin arkasındayız, hükümetimizin arkasındayız. İnşallah gereken yapılır. Hem Türkiye olarak bizim de yaptırımlar yapmamız gerekiyor bu konuda. Halkımızın bilinçli olması lazım. Artık Amerikan mallarını kullanmamamız gerektiğini düşünüyorum ben de. İnşallah bu durum düzelecektir, umut ediyorum. Amerikan telefonları almayacağım ve aileme de aldırmayacağım. Burada milletimizin de destek olması lazım hükümete\" diye konuştu.



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