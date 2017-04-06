ABD-Meksika sınırında yakalananlar 17 yılın en düşük seviyesinde

Meksika'dan ABD'ye yasadışı yollarla girmeye çalışırken yakalananların sayısı son 17 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Servisi verilerine göre Mart ayında 17 bin kişi yakalandı. Bu, 2000 yılından beri en düşük sayı.

Bir önceki ay yakalananların sayısı ise 23 bin 589'du.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Servisi'nin bağlı olduğu İç Güvenlik Bakanı John Kelly, azalışın bir tesadüf olmadığını söylerken bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın başarısı olduğunu belirtti.

Kelly, Orta Amerika'dan tehlikeli yollarla ABD sınırına kadar gelen insanların sayısında büyük bir azalma olduğunu da ekledi.

Emekli bir general olan Kelly, Senato'daki konuşmasında azalışın beş aydır sürdüğünü söyledi:

"Mart ayının sayıları, Aralık ayının sayılarından yüzde 71 daha düşük. Aralık'ta 58 bin 478 kişi yakalanmıştı.

"Yasadışı göçün azalması iyi haber olsa da güney sınırımızın güvenliği, ulusumuzu teröristler ve diğer suçlulardan korumak için önceliklidir."

John Kelly, yasadışı geçişleri engellemek için Meksikalı yetkililerden de büyük yardım aldıklarını belirtti.