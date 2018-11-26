ABD-Meksika sınırında tansiyon yükseldi, kapılar kapandı, polis biber gazı sıktı

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye yaklaşan göçmen konvoyundaki bir grup göstericinin sınırı geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Polisin, göstericilere biber gazı ile müdahale ettiği belirtiliyor.

Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya geçen hafta ulaşan Orta Amerikalı göçmenlerden bir grup, bugün sınıra yürüyerek ABD makamlarının iltica başvurularını işleme koymayı yavaşlatılmasını protesto etti. Göstericilerden bazılarının polis bariyerini aşarak sınırı geçmeye yeltenmesi sonucu bölgede tansiyon yükseldi. Olayların ardından, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Tijuana ile Kaliforniya'nın San Diego kenti arasandaki en büyük kara sınırlarından San Ysidro Giriş Kapısı'nı iki yönlü olarak yaya ve araç geçişine kapattı.

Associated Press haber ajansı da ABD'li yetkililerinin göstericilere biber gazı ile müdahale ettiğini duyurdu.

Göstericiler arasında, çocukların da olduğu belirtiliyor.Ayrıca bölgeye takviye güvenlik personeli gönderildiği kaydedildi.