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Dünya

ABD-Meksika sınırında helikopter kazası

İstanbul, 4 Nisan (DHA) – ABD Donanması'na ait eğitim uçuşu yapmakta olan bir helikopter dört mürettebatıyla Meksika sınırında Plaster City yakınlarında düştü

04 Nisan 2018 12:18

İstanbul, 4 Nisan (DHA) – ABD Donanması\'na ait eğitim uçuşu yapmakta olan bir helikopter dört mürettebatıyla Meksika sınırında Plaster City yakınlarında düştü.

El Centro Donanma Hava Tesisleri komutanlığından yapılan açıklamada Kaliforniya’nın El Centro bölgesinde  yerel saatle 14:35’te  meydana gelen kazanın rutin bir eğitim uçuşu sırasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Deniz Piyade CH-53E model helikopterde dört mürettebat bulunuyordu ve şu anda dördünün de hayatını kaybettiği varsayılıyor. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

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