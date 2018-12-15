ABD-Meksika sınırında gözaltına alınan 7 yaşındaki göçmen çocuk susuzluktan öldü

Geçen hafta babasıyla birlikte Meksika sınırından ABD'ye geçen ve o günden bu yana sınır devriyesi tarafından gözaltında tutulan yedi yaşında bir kız çocuğu tutulduğu merkezde hayatını kaybetti. Yetkililer ölüm haberini doğruladı.

Washington Post gazetesi, Guetamala’dan gelen kızın, yanındaki grupta bulunan 163 kişiyle birlikte, 6 Aralık tarihinde sınır devriyesi tarafından gözaltına alındığını, küçük kızın susuzluk ve buna bağlı kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı. 7 Aralık'ta acil durum müdahale ekiplerinin kıza müdahale ettiği, bu esnada çocuğun ateşinin 40 dereceye yükseldiğinin tespit ediliği, hastaneye sevk edildiği ancak kurtarılamadığı ifade edildi.

Habere göre, küçük kıza müdahale edilip El Paso’daki hastaneye sevk edilmeden önceki 8 saatlik sürede, küçük kıza neler olduğuna dair bilgi bulunmuyor. Washington Post’un haberine göre küçük kızın kaldırıldığı El Paso, Texas’taki Providence Hastanesi yetkilileri de konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktılar.

Gazete gözaltında tutulan kişilere genel olarak su ve gıda temin edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını yazdı. Ölen kızın ve babasının ismi de açıklanmadı. Gümrük ve Sınır Muhafaza birimi tarafından yapılan açıklamada da küçük kızın birkaç gündür su içmediği ve yemek yememiş olduğu açıklandı. Ancak yetkililer konuya ilişkin sorulara yanıt vermediler.

Göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan, 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğunun hedefi, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmak.

ABD'li sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.