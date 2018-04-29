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BBC Türkçe

ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için model hazırlanacak

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Örgütü (CBP), ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyalarında sıkça reklamını yaptığı, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için dört şirketin model hazırlayacağını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Örgütü (CBP), ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyalarında sıkça reklamını yaptığı, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için dört şirketin model hazırlayacağını açıkladı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Örgütü'nden (CBP) Ronald Vitiello, Alabama, Arizona, Teksas ve Mississippi'deki şirketlerle modeller için sözleşme yapıldığını belirtti.

Bu modellerin maliyetinin yarım milyon doları bulması bekleniyor.

Dokuz metre uzunluğunda ve yüksekliğindeki dört beton model, önümüzdeki aylarda inşa edilecek.

Yetkililer modellerin inşasının ardından duvarların darbelere karşı sağlamlığının test edileceğini ve bu testlerin iki ay süreceğini ifade etti.

ABD'nin güneyindeki bütün sınır boyunca devam etmesi düşünülen duvar, Başkan Trump'ın seçim kampanyaları arasında en sık bahsettiği vaatti. Konunun gündeme gelmesinin ardından proje hem ABD'de hem de Meksika'da büyük tepki topladı.

Modellerin yasa dışı göçmenlerin ABD'ye sızmasını engellemek için "tırmanmaya karşı" özelliklere sahip olacağı belirtildi.

Modellerin duvarın geliştirilmesi için yol gösterici olması ve 30 gün içinde bitirilmesi bekleniyor.

Hükümetin duvar modelleri için sözleşme yaptığı 4 şirket:

Firmaların daha önce sınırda duvar yapımı konusunda deneyime sahip olup olmadığını bilinmiyor.

200'den fazla şirketin, Meksika sınırına çekilmesi planlanan duvar için tasarımlar sunduğu düşünülüyor.

Hükümetin beton malzemeler haricinde de modeller hazırlatacağı ve bu modellerin sözleşmelerinin gelecek hafta açıklanacağı duyuruldu.

Ancak hükümetle Kongre arasında bu projenin finansmanı konusunda derin bir görüş ayrılığı yaşanıyor.

hükümeti kapatacağını açıklamıştı.
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