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Dünya

ABD medyası: Trump, Tillerson'ı değiştirmeyi planlıyor (2)

(Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama eklendi) Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – ABD medyasına göre, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirmek istiyor

30 Kasım 2017 23:22

(Beyaz Saray\'dan konuyla ilgili açıklama eklendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – ABD medyasına göre, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirmek istiyor.
Tillerson’un yerine Pompeo’nun gelmesi halinde, Pompeo’nun yerini, Beyaz Saray’da ulusal güvenlik konusundan sorumlu olan Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton’ın geleceği idddia ediliyor.
Tillerson yararlı olduğu sürecek Trump Yönetiminde yer alacağını söylerken, Tillerson’ın aylardır Dışişleri Bakanlığı görevini yerine getirirken, İran nükleer anlaşması ve Kuzey Kore ile yaşanan gerginlik gibi pek çok önemli konuda Başkan Trump’la anlaşmazlığa düştüğü eleştirmenlerce dile getiriliyor.
Beyaz Saray\'dan yapılan açıklamada, \"Rex Tillerson\'ın ABD Dışişleri Bakanı olarak görevine devam edeceği ve bir personel değişikliği planı yok\" denildi.

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