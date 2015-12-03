ABD medyası 'Tayyeep bin Ardogan'la trollendi!

ABD medyası, California’da gerçekleşen silahlı saldırının Katar'lı “Tayyeep bin Ardogan” olduğunu yazması tartışmaya yol açtı. Birçok kişi, bu ismin sahte olduğunu, birilerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a göndermede bulunduğunu belirtse de haber kısa sürede ABD medyasında birçok yerde yayımlandı.

Sözcü'de yer alan haber göre ABD’de, California eyaletinin San Bernardino ilçesinde bir engelli eğitim merkezinde yaşanan silahlı saldırıda, kimi kaynaklara göre 12, kimi kaynaklara göre ise 20 kişi hayatını kaybetti. Olaydan kısa süre sonra, medyaya saldırının ikinci şüphelisinin “Tayyeep bin Ardogan” adında 28 yaşındaki Katarlı vatandaş olduğu bilgisi servis edildi.

Başta Fox News, Los Angeles Times olmak üzere birçok medya kuruluşu, “Tayyeep bin Ardogan”ı saldırının ikinci şüphelisi olarak kamuoyuna duyurdu. Böylece neredeyse tüm ABD medyası trollenmiş oldu. Şimdi ise herkes, bu “bilginin” nereden yayıldığı sorusunun peşine düştü.

Hatayı düzelttiler

Washington Times daha sonra bu bilginin “hoax” yani internette dolanan yalanlardan biri olduğunu duyuyarak hatasını düzeltti. Washington Times’in düzeltme haberinde bu hatayı Fox News, Atlanta Journal Constitution, The Los Angeles Times ve Mediaite gibi yayın organlarının yaptığı ve ilk olarak Los Angeles Times muhabiri Rick Serrano tarafından ortaya atıldığı belirtildi. Serrano’nun sonradan bu tweeti sildiği de kaydedildi.