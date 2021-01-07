ABD medyası, Kapitol baskınından sonra ırkçılık karşıtı protestolar için görevlendirilen Ulusal Muhafızlar'ı hatırlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın kazandığı 4 Kasım 2020 seçim sonuçlarını kabul etmemeyi sürdürürken Kongre'deki seçim oylamasına Trump destekçilerinin düzenlediği baskının ardından güvenlik güçlerinin müdahale hızı tartışmalara neden oldu. ABD medyası, geçen yıl siyah vatandaş George Floyd'un ölümüyle başlayan Black Lives Matter protestolarında Lincoln Anıtı önünde konuşlanan Ulusal Muhafızlar'ı hatırlattı.

CNN'de yer alan bir haber, Joe Biden'ın zaferinin resmileşeceği oturum sırasında Kapitol binasına Trump destekçileri tarafından düzenlenen baskının ardından ABD'de güvenlik güçlerinin ırkçılık karşıtı protestolardaki tutumunu hatırlattı.

Geçen yıl Mayıs ayında polisin diziyle boynuna bastırması sonucu siyah vatandaş George Floyd'un hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestolar başlamıştı. Pek çok şehirde polis protestoculara müdahale etmişti.

Geçen yıl Haziran ayında Washington Ulusal Muhafızları, Lincoln Anıtı önünde dizilmiş, protestocuların karşısına çıkmıştı.

Öte yandan dün Trump destekçileri, Kongre'nin oturumu sırasında Kapitol binasını camlarını kırarak girdi. Kürsülere oturan ve senato parlementerlerinin odalarını yağmalayan protestoculara rağmen uzun bir süre Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmadı.

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Irkçılık karşıtı hareketin savunucularından Black Lives Matter Global Network dün yaşananlarla ilgili açıklamada şunları paylaştı: Dün yaşananlar bu ülkede güvenlik güçlerinin protestolara yanıtındaki iki yüzlülüğün bir başka örneği. Siyah insanlar canları için protesto yaptığında Ulusal Muhafız birlikleri ya da silah, biber gazıyla karşımızda olan polislerle karşılaşıyoruz. Protestocular siyah olsaydı, biber gazı sıkılır, şiddet uygulanır ve vuruldu"

ABD'de Kapitol binasının basıldığı olayda dört kişi hayatını kaybetti, 52 kişi gözaltına alındı.