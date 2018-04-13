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Dünya

ABD medyası: Esad başkanlık sarayından ayrıldı

Nafiz Albayrak / New York, 13 Nisan (DHA) - ABD ve müttefiki ülkelerin Suriye’ye karşı "askeri operasyon düzenleme" söylemleri sürerken, Amerikan medyasında çıkan haberlerde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın Rus askerleri eşliğinde Şam’daki başkanlık sar

13 Nisan 2018 10:36

Nafiz Albayrak / New York, 13 Nisan (DHA) - ABD ve müttefiki ülkelerin Suriye’ye karşı \"askeri operasyon düzenleme\" söylemleri sürerken, Amerikan medyasında çıkan haberlerde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın Rus askerleri eşliğinde Şam’daki başkanlık sarayından ayrıldığı ve Rusya’nın Lazkiye’nin güney doğusundaki Hmeymim Hava Üssü’ne sığındığı öne sürüldü.
Esad’ın pencereleri olmayan bir barınakta bulunduğu, yanında başka Suriyeli yetkilinin de bulunmadığı belirtildi.
Amerikan medyasında yedi ABD askeri uçağının Doğu Akdeniz kıylarında, Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Deniz Üssü yakınlarında keşif uçuşları düzenledikleri de belirtildi.

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