ABD medyası eleştirilerin odağında



ABD'nin Kuzey Carolina Eyaleti'nde bulunan üniversite kenti Chapel Hill'deki evlerinde başlarından vurularak öldürülen üç Müslüman gençle ilgili haberler Amerika medyasında olaydan bir gün sonra geniş olarak işlenmeye başladı. Bu durum “Ölenler Müslüman olduğu için Amerika medyası habere ilgi göstermiyor” şeklinde eleştirilere yol açtı.

Öldürülen üç genç de Müslüman; bir erkek ve başörtüsü taşıyan eşi ile yine başörtülü eşinin kız kardeşi. Zanlı 46 yaşındaki Craig Stephen Hicks cineyetten kısa süre sonra polise teslim oldu. Cinayeti neden işlediği konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Önceleri zanlının yakınları ve polis meselenin otomobil park yerinden dolayı çıktığını açıkladı. Zanlının eşi kocasının park yeri yüzünden komşularıyla sık sık tartıştığını anlatarak, cinayetin dini nedenlerden dolayı işlenmediğini ileri sürdü.

Din düşmanı mı?

Ancak din, zanlının yaşamında önemli bir rol oynuyor. Daha doğrusu tüm dinlere karşı olumsuz bir yaklaşımı var. Facebook sayfasında Orta Doğu'daki olayların müsebbipleri olarak Hristiyan ve Müslümanları gösteriyor ve “Tek çözüm var: Ateizm” diye yazıyor. Profil resmi olarak da bir tabanca görülüyor.

Amerikan İslam Konseyi üç gencin Müslüman oldukları için öldürüldüğünü açıkladı. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi de benzer bir açıklama yaptı. Konsey Başkanı Aiman Mazyek, “Eğer zanlı Müslüman olsaydı, bu olay nasıl yankı bulurdu?” diye sordu.

Zanlının Müslüman olmaması nedeniyle cinayetin medyada yeteri kadar önemsenmediği iddialarına o da katılıyor.

ABD'deki Müslümanlar ise sadece cinayete üzülmekle kalmıyor, cinayetin anında değil de, ancak bir gün sonra medyada gerektiği gibi işlenmeye başlamasına da tepki gösteriyor.

Yerel gazetelerin ilk haberlerinde kurbanların Müslüman olduklarını gizlemeleri de başka bir eleştiri konusu.

Çifte standart olarak görülüyor

Birçok kişi bu tutumu Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve çifte standardın bir tezahürü olarak görüyor.

Sanal ortamlarda açılan hesaplarda öfkelerini dile getiriyorlar.

ABD'deki Nord Alabama Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhammed Elmasri, El Cezire'ye yazdığı bir makalede Batı medyasının bilinçli ya da bilinç dışı olarak İslam'a yönelik önyargıları körüklediğini belirtiyor.

“Müslümanlar genelde şiddet eğilimli, gerici, kökten dinci ve batı medeniyeti için bir tehdit olarak gösteriliyor. Eğer Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslüman olmayan diğer inançtan insanlar Müslümanlar tarafından öldürülürse din doğrudan cinayet gerekçesi olarak gösteriliyor. Eğer Müslümanlar, Yahudi, Hristiyan ve Müslüman olmayanlar tarafından öldürülürse bu kez saldırganın dini geri plana itiliyor ya da görmezden geliniyor” diye yazan Elmasri, Batı medyasını çifte standart uygulamakla suçluyor.

Öldürülen üç Müslüman dinlerini yaşayan ve hiçbir aşırı uçla ilişkisi olmayan gençlerdi. Erkek diş hekimiydi, eşi de diş hekimliği eğitimi almaya hazırlanıyordu. Suriye'den Türkiye'ye sığınan mülteciler için para topluyorlardı. Chapel Hill Belediye Başkanı Mark Kleinschmidt onları örnek gençler olarak göstermişti.

Nitekim Çarşamba akşamı Chapel Hill kampüsünde düzenlenen cenaze törenine tüm inançlardan iki bin civarında kişi katıldı. Kurbanlardan birinin kardeşi kalabalığa, “Yangına körükle gitmeyin” diye seslendi.