ABD Mars'a gitti, sosyal medyada espri konusu oldu

Bugüne dek üretilen en donanımlı gezegen kaşifi olarak Mars’a gönderilen uzay aracı Curiosity’nin bulabileceği hayat belirtileri internette espri konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, gezgin robotun çektiği ilk görüntüyü photoshop işlemiyle çeşitli eklemeler yaparak eğlenceli karelere çevirdi.

Vikingler, dünya dışı kolonileri veya rekortmen atlet Usain Bolt’un adapte edildiği fotoğraflar büyük ilgi gördü.

Curiosity ziyaretini “Yankee go home” (Evine git Yankee) pankartıyla karşılayan bir uzaylı kolonisinin görüldüğü karedeki espri de “Böyle bir şey olsa NASA’nın yaşayacağı panik hayal bile edilemezdi” yorumlarına neden oldu.

“Yankee go home” pankartı, ABD’nin işgal gücü olarak girdiği ülkelerde yapılan karşıt gösterilerde kullanılan en popüler sloganlardan biri olarak biliniyor.

2 bin yıl önce Mars’a gidilseydi, Curiosity’nin bir sandal enkazı, hançer ve kask bulabileceği esprisini içeren fotoğraf en beğenilenler arasında yer aldı.