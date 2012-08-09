T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ABD Mars'a gitti, sosyal medyada espri konusu oldu

Sosyal medya kullanıcıları, gezgin robotun çektiği ilk görüntüyü photoshop işlemiyle çeşitli eklemeler yaparak eğlenceli karelere çevirdi

09 Ağustos 2012 11:49

Bugüne dek üretilen en donanımlı gezegen kaşifi olarak Mars’a gönderilen uzay aracı Curiosity’nin bulabileceği hayat belirtileri internette espri konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, gezgin robotun çektiği ilk görüntüyü photoshop işlemiyle çeşitli eklemeler yaparak eğlenceli karelere çevirdi.

Vikingler, dünya dışı kolonileri veya rekortmen atlet Usain Bolt’un adapte edildiği fotoğraflar büyük ilgi gördü.

Curiosity ziyaretini “Yankee go home” (Evine git Yankee) pankartıyla karşılayan bir uzaylı kolonisinin görüldüğü karedeki espri de “Böyle bir şey olsa NASA’nın yaşayacağı panik hayal bile edilemezdi” yorumlarına neden oldu.

“Yankee go home” pankartı, ABD’nin işgal gücü olarak girdiği ülkelerde yapılan karşıt gösterilerde kullanılan en popüler sloganlardan biri olarak biliniyor.

2 bin yıl önce Mars’a gidilseydi, Curiosity’nin bir sandal enkazı, hançer ve kask bulabileceği esprisini içeren fotoğraf en beğenilenler arasında yer aldı.

ETİKETLER

abdmarsuzaylı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24