ABD mali reform tasarısını onayladı

T24- Amerikan Kongresi mali kuruluşlara yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısını kabul etti.



Tasarı, finans kuruluşlarının üstlenebileceği riskleri sınırlıyor, tüketicinin korunmasını sağlıyor ve daha güvenilir ve saydam bir sistem kurulmasını öngörüyor.



Finans sektörünü yeniden düzenleyen tasarı, yatırım bankaları gibi mali kuruluşlarda yöneticilerine verilen ikramiyelere tavan da getiriyor.



Kongre’nin iki kanadı tarafından daha önce kabul edilen iki farklı tasarı metni arasında 20 saat süren görüşmeden sonra uzlaşma sağlandı.



Başkan Barack Obama, tasarının nihayet hazır olmasına çok sevindiğini söyledi.



Senato ve Temsilciler Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak olar tasarının, Başkan’ın imzasıyla, 4 Temmuz’a kadar yürürlüğe girmesi mümkün.