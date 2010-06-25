T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD mali reform tasarısını onayladı

Amerikan Kongresi mali reform tasarısını onayladı. Tasarının 4 Temmuz'a kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

25 Haziran 2010 03:00

T24- Amerikan Kongresi mali kuruluşlara yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısını kabul etti.


Tasarı, finans kuruluşlarının üstlenebileceği riskleri sınırlıyor, tüketicinin korunmasını sağlıyor ve daha güvenilir ve saydam bir sistem kurulmasını öngörüyor.


Finans sektörünü yeniden düzenleyen tasarı, yatırım bankaları gibi mali kuruluşlarda yöneticilerine verilen ikramiyelere tavan da getiriyor.


Kongre’nin iki kanadı tarafından daha önce kabul edilen iki farklı tasarı metni arasında 20 saat süren görüşmeden sonra uzlaşma sağlandı.


Başkan Barack Obama, tasarının nihayet hazır olmasına çok sevindiğini söyledi.


Senato ve Temsilciler Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak olar tasarının, Başkan’ın imzasıyla, 4 Temmuz’a kadar yürürlüğe girmesi mümkün.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24