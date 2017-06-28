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Deutsche Welle

ABD mahkemesi Iraklıların iadesini durdurdu

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentindeki mahkeme yaklaşık bin 400 Iraklı'nın ülkesine geri gönderilemesi işlemini durdurdu.

28 Haziran 2017 16:23

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentindeki federal mahkeme yaklaşık 1400 Iraklı'nın ülkesine geri gönderilemesi kararını askıya aldı. ABD yayın kuruluşları kararın federal mahkemece alınması nedeniyle ABD'nin tamamı için geçerli olduğunu duyurdu.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre şu an ülkede bin 444 Iraklı'nın elinde ülkelerine geri gönderileceklerine dair resmi tebligat bulunuyor. Bu kişilerden 199'u geri gönderim için göçmenlerin iadesinden sorumlu kurumlarda polis gözetiminde tutuluyor.

Kararın arkasında Detroit'te göçmenlerin sorunlarıyla ilgilen ACLU adlı insan hakları örgütünün bölgedeki 114 Hristiyan Iraklı'nın iadesinin durudurulmasıyla ilgili başvurusu yatıyor. Örgüt, bu kişilerin ülkelrine iade edilmesi halinde işkenceye maruz kalıp öldürülebileceklerini savunuyor.

Mahkeme Başkanı Hakim Mark Goldschmied, açıkladığı yedi sayfalık kararında "Bu kişilerin iadesinin yol açacağı sorunların ABD yönetiminin onların iadesinden öngördüğü faydadan çok daha fazla olduğunu" belirtti. Kararın, bu durumdaki insanlara iadelerine itiraz etmeleri için gereken hukuki desteği bulmak için süre kazandıracığını ifade edildi.

DW/KNA/MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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