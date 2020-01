ABD Maden Güvenliği Komitesi Başkanı: Soma'da yanlış gaz maskesi kullanıldı

ABD Maden Güvenliği Komitesi Başkanı Randall Harris, Somalı madencilerin kullandığı gaz maskelerinin, kömür madenleri için kesinlikle uygun olmadığını söyledi. Sadece havadaki kirli dumanı filtrelemeye yarayan bu maskelerin, belli bir oksijen oranının altında hiçbir işe yaramayacağını ifade eden Harris, Amerika'daki kömür madenlerinde bu maskelerin kullanımına izin verilmediğini belirtti.

'Maske 15-16 dakika idare eder, oksijensiz ortamda işe yaramaz'

Soma'da yaşanan maden faciasını değerlendiren Harris, madende bulunan gaz maskelerinin, havadaki dumanı filtre eden "ferdi kurtarıcı" adlı basit cihazlar olduğunu ifade etti. Harris'e göre Soma'daki gaz maskeleri sanılanın aksine 45 dakika değil, sadece 15-16 dakika kadar idare edebiliyor. Ayrıca söz konusu cihazlar, havadaki pis dumanı filtrelediği için oksijen oranının yüzde 20'den düşük olduğu ortamlarda hiçbir işe yaramıyor. Karbonmonoksit miktarı yüzde 2 olan ortamlarda, gaz maskelerinin bir saat boyunca kullanılabileceğini ifade eden Harris, "Eğer yüzde 5'lik bir oran varsa bu süre çok daha az olacaktır." diye konuştu.

Söz konusu gaz maskelerinin kömür madenleri için asla uygun olmadığını dile getiren Harris, ABD'de bu tür ürünlerin kullanımına izin vermediklerini söyledi. Harris, "Bu maskeler, kömür madeni dışındaki madenlerde kullanılıyor. Mineral, kaya veya altın madenciliği yapıyorsanız, madenin tümünün yanma durumu yoksa, karbonmonoksit sadece yanan belli bir bölümde meydana gelecektir. Böyle durumlarda 15-16 dakika muhtemelen sizin için yeterli olacaktır." diye konuştu. Soma'da kullanılan maskelerin ABD ve Çin'de üretilen farklı versiyonları bulunduğunu ifade eden Harris, görüntülerdeki maskelerin Çin'de üretilenlere daha çok benzediğini kaydetti.

'ABD'deki madenlerde, her 30 dakikalık mesafede bir gaz maskesi var'

Randall Harris, ABD'de kullanılan güvenlik ürünleri konusunda da bilgi verdi. Madenlerde kullanılan gaz maskelerinin yaklaşık 700 dolar maliyeti olduğunu kaydeden Harris, bu maskelerin Soma'da kullanılanların aksine, temiz hava ve oksijen desteğine ihtiyaç duymaksızın, solunan ve geri bırakılan havayı kendi içinde dezenfekte ettiğini ifade etti.

Ürünün bir saat kadar kullanılabildiğini ve dışarıdaki hava ile hiçbir şekilde temas etmediğini vurgulayan Harris, şöyle konuştu: "Madenlerde her 30 dakika mesafede, bunlardan kasalarca var. Eğer bu maskelerden bir tanesini yanınızda taşıyorsanız ve maden içinde yürüyorsanız yeni bir tanesini sadece 30 dakika içinde edinebilirsiniz. Eğer sizdeki maskenin o an değişmesi gerektiğini hissediyorsanız bırakıp yenisiyle değiştirebilirsiniz. Ya da yeni kasadaki yeni maskeyi yedek olarak yanınıza alabilirsiniz. Bu sayede madenden dışarı çıkmak için her zaman yeterli oksijen edinebilirsiniz."

ABD Eyaletler Arası Madencilik Komisyonu'na bağlı komitenin Başkanı Harris, yaklaşık 40 yıldır madencilik sektörünün içinde bulunuyor. Görevi gereği Avrupa ve Güney Amerika'da birçok ülkeye seyahat eden Harris, Enerji Bakanlığı'nın daveti üzerine daha önce Türkiye'ye de giderek uzmanlarla sektördeki yeni teknolojilerin ele alındığı bir dizi görüşme gerçekleştirmiş. Soma'da yaşanan maden kazasını da yakından takip eden Harris'in dikkatini, kaza sonrası sağ kurtulan madencilerin taşıdığı güvenlik ekipmanları çekmiş.

'Doğru bir gaz maskesiyle madencilerin hepsi kurtulabilirdi'

Soma'daki kazayı değerlendiren bir diğer isim ise Southern West Virginia Üniversitesi Maden Eğitimi Akademisi ve Enerji Teknolojileri Başkanı Carl Baisden oldu. Baisden, aynı zamanda ABD'deki en iyi maden kurtarma ekibi olarak gösterilen Maden Kurtarma Özel Kuvvetleri 1'i yönetiyor.

Baisden, Soma'daki madencilerin kullandığı gaz maskeleri için "Yüzünüze dumanı süzmesi için koyduğunuz küçük bezlere benziyor." dedi. Soma'da sadece basit güvenlik ürünlerinin olduğuna dikkat çeken Baisden, "Biz yüzde sıfır oksijen oranında dahi çalışabilen farklı çeşitte kurtarıcılar kullanıyoruz." şeklinde konuştu. Biraz ek maliyetle çok daha ileri bir koruma sağlanabileceğini belirten Baisden, "Soma'da bir patlamanın olmadığı ve ölümlerin sadece duman nedeniyle gerçekleştiği varsayımıyla söyleyebilirim ki, bu madenciler eğer ABD'de kullanılan ürünlere sahip olsalardı, kurtulabilirlerdi." ifadelerini kullandı.

'Kazalar olağandır, facialar değil'

Son olarak Başbakan Erdoğan'ın 'Bunlar olağan şeyler' şeklindeki ifadelerini değerlendiren ABD Maden Güvenliği Komitesi Başkanı Randall Harris, "Bu doğru bir ifade. Kazalar olur. Olmayan şeyler facialar. Burada bir facia var. Facialar insanların yaptığı kötü kararlardan dolayı olur. Kötü kararlarla kazalar, faciaya dönüşür. Madencilerin kaçması için uygun kurtarma ekipmanlarına sahip olunmaması bir kaza değil. Kötü bir hata." diye konuştu.