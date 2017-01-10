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BBC Türkçe

ABD Litvinenko cinayeti şüphelileri dahil 5 Rus'u fişledi

Barack Obama yönetimi, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna geçmesine 11 gün kala Alexander Litvinenko cinayeti şüphelilerinin de aralarında olduğu 5 önemli Rus ismi fişledi. Yaptırımlar, ABD-Rusya ilişkilerinin siber saldırı iddialarıyla gerildiği bir dön

10 Ocak 2017 08:31

ABD Başkanı Barack Obama'nın koltuğunu devretmesine 11 gün kala Obama yönetimi, Alexander Litvinenko cinayeti şüphelilerinin de aralarında olduğu 5 önemli Rus ismi fişledi.

Obama yönetiminin yaptırımları, siber saldırılarla ABD seçimlerine müdahale ettiği iddia edilen Rusya ile ilişkilerin gerildiği dönemde duyuruldu.

Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmayı hedefleyen ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Obama'nın görevini 20 Ocak'ta devralacak.

ABD'li yetkililer 5 Rus şüphelinin kara listeye alınmasının siber saldırı iddialarıyla bağlantılı olmadığını, 2012'de çıkartılan insan hakları ihlallerine yönelik yasa kapsamında bu yaptırımların hayata geçirildiğini açıkladı.

Obama yönetiminin ayrılmadan önce yaptığı bu hamlenin, Rusya'ya karşı gözle görülür darbelerin sonuncusu olduğu ifade ediliyor.

Kara listeye alınan 5 Rus'un ABD'ye seyahat etmesi yasaklanırken, ülkedeki mal varlıklarına erişimleri engellendi.

Bu kişiler arasında, Rusya Devlet Başkanı'nın yakınlığıyla bilinen Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Alexander Bastrykin, Universal Savings Bank eski Başkanı Gennady Plaksin ve Federal Soruşturma Bürosu eski Başkanı Stanislav Gordiyevsky'nin olduğu bildirildi.

2006 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da radyoaktif maddeyle zehirlenerek öldürülen eski Rus istihbarat servisi ajanı Alexander Litivinenko'ya düzenlenen suikastin ana şüphelileri Andrei Lugovoi ve Dmitry Kovtun da bu listede yer alıyor.

Geçtiğimiz ay ABD, bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

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