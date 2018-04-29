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BBC Türkçe

ABD liderliğindeki koalisyon Suriye'de 'bir ayda 225 sivili öldürdü'

IŞİD karşıtı koalisyonun son 30 gündeki hava saldırılarında 355 kişiyi öldürdüğü ve bunlardan 225'inin sivil olduğu açıklandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü raporuna göre bu, koalisyonun 3 yıllık tarihi boyunca en fazla sivilin öldüğü 30 günlük süreç oldu.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun 23 Nisan - 23 Mayıs arasında gerçekleştirdiği hava saldırılarında 355 kişiyi öldürdüğünü ve bunlardan 225'inin sivil olduğunu açıkladı.

Örgüte göre ölenlerin 44'ü çocuk, 36'sı da kadın.

Muhaliflere yakın olan örgüt, bunun Ağustos 2014'teki kuruluşundan bu yana koalisyon tarafından en fazla sivilin öldürüldüğü 30 günlük dönem olduğunu duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan örgütün başkanı Rami Abdel Rahman, "Geçen ay koalisyonun Suriye'yi bombalamaya başlamasından itibaren en fazla sivil ölümün gerçekleştiği ay oldu. Çok büyük bir artış yaşanıyor" dedi.

Bundan önce koalisyonun en fazla sivili öldürdüğü 30 günlük süreç ise 23 Şubat - 23 Mart arasında yaşanmıştı. O süreçte örgüte göre 220 sivil ölmüştü.

En fazla sivil ölümünün yaşandığı iki ay da ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından yaşandı. Trump, seçim kampanyası boyunca IŞİD'i hızla yok edeceğini söylemiş, göreve başladıktan sonra da IŞİD'e yönelik yeni planlar geliştirilmesi talimatını vermişti.

Geçen ay yaşanan ölümlerle birlikte koalisyonun 3 yıllık faaliyeti boyunca öldürdüğü sivillerin sayısı bin 481'e yükseldi. Bu sayının içinde 319 çocuk da bulunuyor.

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