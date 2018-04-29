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BBC Türkçe

ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon: Referandum dikkati mücadeleden uzaklaştırdı

Irak'ta ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun bir sözcüsü, Iraklı Kürtlerin referandumla, dikkati Irak Şam İslam Devleti'ne karşı mücadeleden uzaklaştırdığını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Irak'ta ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun bir sözcüsü, Iraklı Kürtlerin referandumla, dikkati Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadeleden uzaklaştırdığını söyledi.

Albay Ryan Dillon, IŞİD'e yönelik "lazer ışını" gibi olan odaklanmanın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referendum öncesindeki kadar güçlü olmadığını kaydetti.

IKBY'de Pazartesi günü yapılan referandumdan yüzde 92 oranında bağımsızlık talebi çıkmış, referendum sonucu bağlayıcı olmasa da ülkede ve bölgede gerilim yaratmıştı.

Dillon gazetecilere yaptığı açıklamada "Referandumun Irak'ta IŞİD'i yenme misyonuna bir etkisi oldu" dedi.

Ancak Erbil Havaalanı'nın kulanıldığı askeri operasyonlarda bir aksama olmadığını söyledi.

Bağdat yönetimi referandumun ardından, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde IKBY'ye çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını açıklamıştı.

IKBY'nin bu talebi reddetmesi üzerine, Bağdat yönetimi Cuma gününden itibaren tüm uluslararası uçuşlara yasak getireceğini duyurmuştu.

IŞİD'in 2014 yılında Bağdat'ın kuzeyinde ve batısında büyük bölgeleri ele geçirmesinden beri Bağdat'a ve Erbil'e bağlı Iraklı kuvvetler, bu toprakları IŞİD'den geri almak için mücadele ediyorlardı.

IKBY, savaş sırasında Kerkük gibi bazı tartışmalı bölgelerde de kontrolü sağlamıştı.

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