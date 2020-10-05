ABD'li YouTuber'dan 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' vaadi

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, birçok ünlü hayranlarını sosyal medya platformlarından oy vermeye teşvik etmeye çalışıyor. Kylie Jenner, Frank Ocean ve Billie Eilish gibi isimler sosyal medya hesaplarından sık sık 'oy ver' çağrılarında bulunurken, YouTube fenomeni Tana Mongeau da bu konuyla çağrı yaparak bir de vaatte bulundu.

Sputnik'teki habere göre, yaklaşık 5,5 milyon takipçisi bulunan Mongeau, geçen hafta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, #BootyForBiden etiketini kullanarak hayranlarından 3 Kasım'da mevcut ABD Başkanı Trump'ın rakibi Joe Biden için oy vermelerini istedi. Mongeau, paylaşımında "Bana Biden'a oy verdiğine dair bir kanıt gönderirsen, sana bedavaya bir çıplak göndereceğim" ifadelerini kullandı.

Tana Mongeau, TikTok hesabından yaptığı açıklamada ise, Biden'a oy verdiklerini kanıtlayacağını söyleyen 100 binden fazla kişiden mesaj aldığını söyledi.

İki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir

Mongeau'ın paylaşımlarının ardından YouTube kanalının doğrulama rozetinin kaldırıldığı görüldü. YouTuber'ın başlattığı kampanya nedeniyle 'oy satın alma' suçu işlediği tahmin ediliyor.

​Cornell Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne göre, "herhangi bir kişiye oy vermek veya oy kullanmak veya herhangi bir adaya veya herhangi bir adaya karşı oy kullanmak için harcama yapan veya teklifte bulunan kişi" para cezası ve iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Vox'ta yer alan habere göre ise, ABD'de 21 eyalette oy pusulası ile fotoğraf çekmek yasal olsa da en az 16 eyalette ise yasa dışı.

​Sosyal medya kullanıcılarından bazıları YouTuber'ın bu hareketini desteklerini söylerken bazıları da Mongeau'un suç işlediğini söyledi.