ABD'li yetkililer: Nobel Ödüllü gazeteci Muratov'a Rus istihbaratı saldırdı

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ABD'li yetkililer, Rusya'nın en eski bağımsız gazetesi olan Novaya Gazeta'nın Nobel Barış Ödüllü Genel Yayın Yönetmeni Dmitri Muratov'un Rusya'nın başkenti Moskova'da bir trende uğradığı kimyasal saldırının arkasında Rus istihbaratının olduğunu söyledi.

Muratov, 18 Mart'ta Kazanski Tren İstasyonu'ndaki trenin kompartımanında yolculuğun başlamasını beklerken bir saldırganın "Muratov, bunlar bizimkiler için" diyerek üzerine asetonlu boya attığını söylemişti. Saldırganların 'bizimkiler' derken Ukrayna'daki Rus askerlerden söz ettiği düşünülüyor.

Washington Post'un aktardığına göre ABD istihbaratı, konuyla ilgili dosyanın gizliliğini kaldırdı. Belgeler, ABD'nin saldırganların ismi paylaşılmayan bir Rus istihbarat servisine çalıştığı sonucuna vardıklarını gösteriyor.

Novaya Gazeta, mart sonunda yayınlarını Moskova'nın baskıcı medya yasaları nedeniyle durdurmuş; süreç başında savaş karşıtı ve Kremlin'e yönelik eleştirel bir yayın politikası izlemişti.