ABD'li yetkililer bu kez Demokrat aday adayı Sanders'ı 'uyardı': Rusya seni destekliyor

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ABD'li yetkililer, Rusya'nın seçim kampanyasına yardımcı olmaya çalıştığına dair bulgulara ulaştıklarını Bernie Sanders'a bildirdi. Demokrat Parti ön seçim anketlerinde birinici sırada bulunan Senatör Sanders, seçimlere yapılacak herhangi bir müdahaleyi kınadı.

The Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ve Kongre üyeleri de Rusya'nın Sanders'a destek verdiği konusunda uyarıldı.

Haberde, Rusya'nın Sanders'ın seçim kampanyasına ne tür bir destek sunduğu ile ilgili bir detaya yer verilmedi.

Sosyal medya şirketi Facebook, kendi platformlarında Sanders'ın Rusya'dan destek aldığına dair bir kanıt görmediklerini ifade etti.

Haberin yayımlanmasının ardından Vermont senatörü Moskova'nın kendi üzerinden 2020 seçimlerine müdahale etme çabalarını kınadı. Sanders, "Donald Trump'ın aksine ben Vladimir Putin'i yakın bir arkadaş olarak görmüyorum. O demokrasiyi yok etmeye ve Rusya'daki muhalefeti ezmeye çalışan bir otokrat kabadayı" dedi.

Sanders, "Şimdiki başkanımızın aksine ben onların girişimlerine, veya seçimlerimize müdahale etmeye çalışan herhangi bir yabancı gücün girişimine karşı duruyorum" ifadelerini kullandı.

Washington Post'un dünkü nüshasında ABD istihbarat yetkililerinin yasama organı Senato'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin üyelerini Rusya'nın 'Donald Trump'ın tekrar seçilmesi için' 2020 seçim sürecine müdahale ettiği konusunda uyardığıyla ilgili bir haber yer alıyordu.