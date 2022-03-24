ABD'li yetkili: Ukrayna'ya gemisavar füze göndermeyi değerlendiriyoruz

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya gemisavar füzeleri göndererek destek sağlamayı değerlendirdiklerini söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Brüksel’deki NATO zirvesi sırasında ABD’li üst düzey bir yetkili “Müttefiklerle Ukrayna’ya gemisavar füzeleri göndermeyi değerlendirmeye başladık. Bunu gerçekleştirmek için bazı teknik zorluklar olabilir ancak üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin NATO liderlerine video konferans yöntemiyle katıldığını ancak Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusundan bahsetmediğini söyledi.