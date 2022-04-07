ABD'li yetkili: Kuzey Kore gelecek hafta bir nükleer testi gerçekleştirebilir

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Üst düzey bir ABD’li yetkili, Kuzey Kore’nin beş yıl sonra ilk nükleer testini gelecek hafta gerçekleştirebileceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore politikaları özel temsilcisi Sung Kim, Pyongyang’ın 15 Nisan’da, ülkenin kurucusu Kim Il-sung’un 110’uncu doğum gününde yeni bir nükleer silah kapasite testi gerçekleştirebileceğini söyledi.

Kim, “Gelecek yıl dönümüyle bağlantılı olarak Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti’nin provokatif eylemler gerçekleştirmesinden endişe duyuyoruz. Daha fazla spekülasyonda bulunmak istemiyorum ancak bu bir nükleer testi olabilir” dedi.

Kuzey Kore, 2006 yılından bu yana altı tane nükleer testi gerçekleştirmişti. 2017’de yapılan son testin ardından ülkenin lideri Kim Jong-un, moratoryum ilan etmişti. Bir yıl sonra, 2018’de, Kim Jong-un eski ABD Başkanı Donald Trump ile nükleerden uzaklaşma zirvesi düzenlemişti.