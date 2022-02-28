ABD'li yetkili: Belarus, Rusya'nın Ukrayna işgaline katılmaya hazırlanıyor

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Belarus'un, Ukrayna'nın işgalinde Rusya'ya destek olmak için asker göndermeye hazırlandığı belirtildi.

İstihbaratı The Washington Post gazetesiyle paylaşan ABD'li yetkili, "Minsk'in artık Kremlin'in bir uzvu olduğu çok açık" dedi.

Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, Rus lider Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden biri. Minsk, ülkede 'tatbikat' adı altında toplanan Rus askerlerin toprakları üzerinden Ukrayna'ya girmesine izin verdi. Lukaşenko, geçen günlerde gerekirse Rusya'ya destek verebileceklerini söylemişti.

Belarus'un savaşa resmen dahil olması, Belarus sınırında yapılacak müzakereler için durumu karmaşık hale getirebilir.