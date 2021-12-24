ABD'li yazar ve gazeteci Joan Didion, 87 yaşında hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Gazeteci ve yazar Joan Didion, 87 yaşında New York'taki evinde hayatını kaybetti.

1960'lı yıllarda Los Angeles'ta yaşam üzerine yazdığı yazılarla "gazetecilikte yeni çağı açan" isimlerden olduğu söylenen Didion'ın Parkinson hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Didion'ın yayımcısı Knopf'daki editörü Shelley Wanger, "Ölümü için yas tutacağız ama yaşamını da kutlayacağız. Yazdıklarının jenerasyonlarca yazar ve okuyucuya ilham vereceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hem kişiselliği hem siyaseti ustaca harmanladığı yazılarla tanınan Didion, ABD'de her evde tanınan isimlerden biri haline geldi.

Didion 60 yılı aşkın kariyerinde 'The White Album', 'O Yılın Büyüsü' ve 'Mavi Geceler' gibi birçok önemli kitaba da imza attı.