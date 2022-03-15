ABD’li yatırım şirketi 777 Partners, Standard Liege’i satın aldı

ABD’li yatırım şirketi 777 Partners, Belçika futbolunun köklü kulüplerinden Standard Liege’i satın almak için anlaşmaya vardı. Şirket Ekim ayında Genoa’yı, geçtiğimiz haftalarda da Brezilya Serie B’de mücadele eden Vasco da Gama’yı portföyüne katmıştı.

Kulüp başkanı Bruno Venanzi, 777 Partners ile anlaşmaya vardıklarını duyururken, görevde kaldığı yedi sezon boyunca işbirliği gösterdikleri için kulüp üyelerine teşekkür etti. 777 Partners kulübün yüzde 100 hissesinin sahibi olacak. Kulübün yeni sahibi stratejik vizyonunu ayrıntılı olarak geliştirirken Nisan ayında bir basın toplantısı düzenlenecek.

Futbola Sevilla'nın hisselerini alarak giren 777 Partners’ın dünya çapında birkaç kulüp daha satın almaya ve tek kulübün ötesine geçen bir proje için sinerji geliştirmeye istekli olduğu ifade ediliyor. Şirketin, Paris Saint-Germain ve Paris FC’nin ardından Paris şehrinin üçüncü kulübü olan Red Star için geçen ay teklif yaptığı biliniyor.