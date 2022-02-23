ABD'li üst düzey yetkili: Rusya'nın saldırganlığı sürerse Sberbank ve VTB'ye de yaptırım uygulanacak

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ABD'li bir üst düzey yetkili, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini sürdürmesi durumunda Rus bankaları Sberbank ve VTB'ye de yaptırım uygulanacağını ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD'li yetkili, "Rusya'nın hiçbir finans kurumu güvende değil" dedi.

Yetkili, salı günü yaptırım uygulananlar arasında yer almayan Rus elitlerin "kendilerini uyarılmış bilmeleri gerektiğini" söyledi.

İsmi paylaşılmayan yetkili, Rusya'nın işgali devam ettirmesi durumunda ABD'nin birkaç müttefikiyle birlikte Rusya'ya yönelik ihracat kontrolü önlemleri yürürlüğe sokmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın iki büyük bankası ve Moskova elitlerine yaptırım uygulayacaklarını belirtirken, "Rusya bundan sonra Batı’dan borç alamayacak" dedi.

ABD lideri, yaptırımlar kapsamında 'tam blokaj' uygulanacak bankaların Devlet Kalkınma Şirketi (VEB) ve ordu bankası olduğunu ifade etti.