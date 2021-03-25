ABD'li televizyoncu Jay Leno: Geçmişte Asya kökenlilere yönelik şakalarım nedeniyle özür dilerim

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ABD'de Asya kökenlilere yönelik ırkçılık son günlerde sık sık gündeme gelirken popüler televizyon programcısı Jay Leno, bu zamana kadar Asyalılar hakkında yaptığı şakalar için özür diledi.

The Hill'de yer alan habere göre, aktivist grup Media Action Network for Asian Americans (MANAA) ile bir Zoom görüşmesi gerçekleştiren televizyoncu Jay Leno, eski programlarında Asya kökenliler hakkında yaptığı şakalar hakkında konuştu.

Leno, "O şakaları yaptığım zamanlar gerçekten zararsız olduklarını düşünüyordum. Düşman Kuzey Kore'yle dalga geçiyordum ve çoğu şakada bir doğruluk payı vardı" dedi.

Eskiden yaptığı şakalara tepki geldiğinde bunu ciddiye almadığını söyleyen Jay Leno "Bu özürü duyurmak istiyorum. Bunu kendi tarafımdan yapılmış bir yanlış olarak kabul ediyorum" dedi.

ABD'de özellikle Koronavirüs pandemisi döneminde, virüsün ortaya çıktığı ülke olarak Çin'in suçlanmasıyla Asya kökenlilere yönelik ırkçılık ve nefret söylemi arttı.