ABD'li silah üreticisinin çıkardığı, çocuk oyuncağı Lego'yu anımsatan gerçek silah tepki çekti

ABD'li silah üreticisi Culper Precision'ın, gerçek bir Glock tabancasını çocuk oyuncağı Lego'yu anımsatan görünümüyle satması tartışmalara neden oldu. Lego, Utah merkezli şirket Culper Precision'a kırmızı, mavi ve sarı renkli tabancalar için üretimi durdurma talebi gönderdi.

Renkli tuğla tasarımı Lego oyuncaklarına benzeyen tabanca hakkında, silah denetimlerini savunan Moms Demand Action grubunun kurucusu Shannon Watts, "Örgütümüz, pervasız silah üreticisine, silah üretimini durdurmaya yönelik mektup göndermesi için Lego'ya ulaştı" dedi.

"Block19" olarak pazarlan silahı 549 dolar ila 765 dolar arasında satan silah üreticisi, Instagram'dan silahı, "İşte çocukluk hayallerinden biri hayat buluyor" diyerek tanıtmıştı.

"Bilinçsiz ateş etme vakalarının geçen yıl yüzde 30 arttığını" vurgulayan Watts, 2021'de ABD'de çocuklar tarafından kazara 165'ten fazla ateş edildiğini söyledi.

Culper Precision'ın CEO'su Brandon Scott, Lego'nun resmi bildirimini aldığını doğruladı ve şirketin 20'den az ürün sattıktan sonra satışı durdurmaya karar verdiğini belirtti.

Silahlı şiddete karşı mücadeleyi önceliklerinden biri haline getiren ABD Başkanı Joe Biden, ateşli silahları, federal düzeyde sınırlamak için haziran ayında tedbirler sundu, ancak Kongre bu konuda bölünmüş durumda.