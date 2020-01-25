ABD'li senatörlerden Pentagon'a 'Suriye stratejisi' mektubu

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Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mitt Romney ve Demokrat Nevada Senatörü Catherine Cortez Masto , ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) ülkelerinin Suriye'deki görevine açıklık getirilmesini talep etti.

Pentagon'un üst kademelerine gönderilen mektupta Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran-ABD hattındaki gerilime vurgu yapılırken, Washington'un Suriye stratejisi hakkında sorulara cevap vermesi istendi.

Senatörler mektupta, "Şu anda Suriye'de görev yapan ABD askerlerinin görevinin ne olduğu hakkında daha çok bilgilendirme yapılırsa minnettar oluruz" ifadeleri kullanıldı ve hükûmetin şu ana kadar "istikrarlı ve tutarlı" bir strateji üretilemediği belirtildi.

Ekim ayında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine 'Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump 2011'den bu yana iç savaş yaşanan ülkeden tüm askerlerini çekeceğini söylemişti. Washington daha sonra söylem değiştirerek Suriye'de bazı üslerde "birkaç yüz asker bırakılacağını" söyledi.

Senatörler, Pentagon'daki yetkililere bu asker sayısının daha önce Washington'ın belirttiği gibi "IŞİD'in tekrar oluşmasını önlemek ve petrol yataklarını korumak için" yeterli olup olmadığını sordu.

ABD'nin Süleymani'yi Irak'ta vurmasının ardından Bağdat tepki göstermiş ve ABD askerlerinin ülkeden çekilmesini istemişti.

Romney ve Masto bu durumu da gündeme getirip, "Eğer Irak'taki askerler çıkarılırsa, ABD askeri Suriye'deki görevine yine de devam edebilir mi?" diye sordu.