ABD'li senatörlerden Biden'a 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin

ABD'de bir grup Demokrat senatör, Seçilmiş Başkan Joe Biden'dan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan savaşta Türkiye'nin taraf tutması ve Azerbaycan'a silah desteğinde bulunması nedeniyle Türkiye ve Azerbaycan politikasında değişiklik yapmasını talep etti.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in sitesinde yayınlanan mektupta, "Barışı memnuniyetle karşılıyor olsak da bu anlaşmanın yarattığı hem kısa hem de uzun vadeli sorunlardan derin endişe duyuyoruz, zira Dağlık Karabağ'ın nihai statüsü meselesinin çözümüne yönelik herhangi bir şey içermiyor. Ayrıca inanıyoruz ki ABD ve uluslararası toplum kararlı bir şekilde hareket etseydi, bu trajik sondan kaçınılabilirdi" ifadelerine yer verildi.

"Çok uzun süre Türkiye ve Azerbaycan'ın savaş söylemine katlandık"

Sputnik'in aktardığına göre; Senatörler, "Çok uzun süre Türkiye ve Azerbaycan'ın savaş söylemlerine katlandık ve bunun sonucu şu anda açıkça görülüyor. Başkanlık görevini üstlendiğinizde, bölgeye yönelik demokrasiyi, insan haklarını ve kendi kaderini tayin etme hakkını destekleyen yeni bir politika uygulama imkanına sahip olacaksınız" dedi.

Mektubun mimarları, Biden ve yeni yönetiminden Azerbaycan'a askeri yardımı kesmelerini, AGİT Minsk Grubu çatısında Dağlık Karabağ'ın statüsü ile ilgili müzakerelere katılmalarını, mayınların temizlenmesini ve Ermeni sığınmacıların geri dönmelerini destekleyerek insani yardım sağlamalarını talep etti.

Mektupta ayrıca "NATO üyesi olarak defalarca ABD'nin çıkarlarına aykırı hareket eden" Türkiye'ye yönelik politikanın yeniden gözden geçirilmesi ve Ermenistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.