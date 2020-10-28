ABD'li senatörler: Washington, Sincan'da Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yapılanları soykırım ilan etsin

T24 Dış Haberler

ABD'de senatörler, ülkelerinin Çin'in Uygurlara ve bölgedeki diğer Türki dil konuşan Müslüman azınlıklara yaptıklarını soykırım olarak tanımasını talep etti.

Hazırlanan metinde, "Çin'in Uygurlara, etnik Kazak, Kırgız ve Sincan otonom bölgesindeki diğer Müslüman azınlıklara yaptıkları soykırım kapsamına giriyor" denildi.

Tasarı dün farklı siyasi görüşteki birçok senatör tarafından tanıtıldı. Ancak Senato önümüzdeki hafta yapılacak seçimlerin sonrasına kadar tatile girdiği için önümüzdeki günlerde bir gelişme beklenmiyor.

Tasarının Cumhuriyetçi sponsorlarından Senatör John Cornyn, "Bu tasarı Çin'in yaptıklarına gerçek adıyla hitap ediyor. Bu, Çin'i yaptığı korkunç şeylerden sorumlu tutmak için ilk adım" dedi.

Demokrat Jon Cornyn de tasarının ABD'nin yapılanlara karşı sessiz kalmadığını göstereceğini söyledi.

Tasarının diğer sponsorları arasında Trump'ın dış politika konusundaki yakın müttefiki Marco Rubio ve Demokratların Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki en yüksek mevkili ismi Robert Menendez de bulunuyor.

Trump yönetimi daha önce Uygurlara yapılanları kınamış ve Sincan'daki en yüksek rütbeli Komünist Parti yetkilisini yaptırım listesine almış, ancak soykırım ilan etmemişti.