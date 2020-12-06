ABD'li senatörler Türkiye'nin S-400 kararını Wall Street Journal'a değerlendirdi: Türk halkı hâlâ dostumuz ancak liderleri yaptırım yolunu açtı

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ABD'de Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve James Lankford, The Wall Street Journal gazetesine "Türkiye'nin Rus yakınlaşmasının bedeli" başlıklı bir makale kaleme aldı. Donald Trump'ı Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın almasıyla ilgili yaptırımları uygulamaya çağıran Cumhuriyetçi senatörler "Türk halkı hâlâ dostumuz ancak liderleri hâli hazırda zorlanan ekonomilerine yaptırım yolunu açtı" ifadelerini kullandı.

The Wall Street Journal'da yayımlanan Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve James Lankford imzalı makale, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımlarını uygulama konusundaki fikrini bir kez daha ortaya koydu.

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"Türkiye’yi ABD yerine Rusya’yı seçmek konusunda cezalandırmak açık bir uyarı olur" ifadelerinin yer aldığı makalenin tamamı şöyle:

"Türkiye, 1952’den bu yana ABD'nin bir müttefiği olmuştur. Terörle mücadele İncirlik Haba Üssü önemli bir yere sahip. Türkler binlerce Suriyeli sığınmacıya yardım etti. Türkiye, yıllarca her inançtan insana açık bir toplum inşa etmek üzerinde çalıştı ve Rus agresyonuna karşı durdu. Ancak, değerli bir müttefik yön değiştirdi.

ABD, Türkiye’ye 100 F-35 jeti satmak ve Türk şirketlerini jetlerin parça üretime dahil etmek konusunda anlaştı. Ancak Ankara 3 yıl önce, F-35’i vurmak üzere tasarlanmış Rus S-400 füze sistemini satın almaya karar verdi. Rus “danışmanların” F-35 yakınında çalışmasına izin vermek ve S-400 radar sistemini ABD jetine yakın tutmak kabul edilemez.

Diplomatlar, Pentagon ve biz dahil olmak üzere senatörler, Türkiye hükûmet yetkililerini bunun sonuçları olacağına dair uyardık. Başkan(Donald Trump) yasaya uymalı ve Türk varlıkları üzerinde yaptırım uygulamalı. ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) Rusya, İran ve Kuzey Kore ile savunma varlıklarıyla ilgili belirgin bir etkileşime geçen ülkelere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Başkan Trump, ABD çıkarlarını öne oyma konusundaki bağlılığını gösterdi ve Başkan, Türkiye’ye NATO ile işbirliği yapmak konusunda her olanağı sağladı. Kongre, güçlü bir çift partili destekle, geçen yılın savunma bütçesinde Türkiye’ye yaptırımları ekledi.

Türkiye’yi ABD yerine Rusya’yı seçmek konusunda cezalandırmak açık bir uyarı olur. Diğer ülkeler, kimin daha iyi bir ticaret ortağı olduğunu göz önünde bulundurmalı: Dünya ekonomisinin yüzde 20’sini oluşturan ABD ya da bazı ABD eyaletlerinden daha küçük bir ekonomisi olan Rusya. Yasayı uygulamamak, ABD’nin zor kararlar vermeye yanaşmadığı mesajını verecektir.

Türkiye halkı hâlâ dostumuz ancak liderleri, 2022’de üretim durunca duracak olan binlerce F-35 istihdamını kaybetme ve hâli hazırda zorlanan ekonomilerine yaptırımların yolunu açmayı seçti. Bu şekilde olmak zorunda değildi. Türkiye hükûmeti, daha da ileri gidiyor ve bu yılın başında Rus füze sistemlerinin deneme atışını yaptığını açıklıyor.

ABD’nin Amerika çıkarlarını İran, Rusya ve Kuzey Kore tehditlerinden koruma gibi bir zorunluluğu var. Türkiye, kararlarının sonuçlarını anlamalı."

CAATSA yaptırımları nedir?