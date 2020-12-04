ABD'de Kongre üyeleri, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını "zorunlu kılmaya" hazırlanıyor

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ABD'de Kongre üyeleri yıllık savunma bütçe tasarısının son hali açıklandı. Tasarıda Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanması zorunlu kılınıyor.
Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti üyeleri arasında yapılan bir aylık görüşmeler sonucunda hazırlanan 4500 sayfalık tasarı, ABD'nin savunmaya 2021'de 740 milyar dolar ayırmasını öngörüyor. 1961'den bu yana her sene Kongre'den geçen tasarı, ABD ordusunun ne kadar gemi ve uçak alabileceğinden savunma politikalarına kadar birçok konuya değiniyor.
Tasarı, Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'lerin alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını zorunlu kılıyor.
Tasarı, Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesi sebebiyle uygulanan yaptırımların da genişletilmesini öngörüyor. Bu kapsamda projede ismi geçen teknik sertifikasyon ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanabilecek.
Bloomberg'in aktardığına göre Kongre üyeleri, Türkiye'ye S-400 alımına karşı bir hamlede bulunulmamasına karşı yaptırımları tasarıya dahil etmeye karar verdi. ABD yasaları, normal şartlarda S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele) yaptırımları uygulanmasını zorunlu kılıyordu.
Trump'ın yasa tasarısını Kongre'yi geçmesi taktirde veto etme hakkı bulunuyor. Ancak Trump böyle bir vetoda bulunursa asker maaşlarının ödenmesi de duracak.
CAATSA yaptırımları nedir?
- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi,
- Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi,
- ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi,
- Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi,
- Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi,
- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması,
- Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,
- Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması,
- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması,
- ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,
- Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı,
- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.