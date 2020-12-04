ABD'de Kongre üyeleri, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını "zorunlu kılmaya" hazırlanıyor

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ABD'de Kongre üyeleri yıllık savunma bütçe tasarısının son hali açıklandı. Tasarıda Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanması zorunlu kılınıyor.

Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti üyeleri arasında yapılan bir aylık görüşmeler sonucunda hazırlanan 4500 sayfalık tasarı, ABD'nin savunmaya 2021'de 740 milyar dolar ayırmasını öngörüyor. 1961'den bu yana her sene Kongre'den geçen tasarı, ABD ordusunun ne kadar gemi ve uçak alabileceğinden savunma politikalarına kadar birçok konuya değiniyor.

Tasarı, Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'lerin alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını zorunlu kılıyor.

Tasarı, Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesi sebebiyle uygulanan yaptırımların da genişletilmesini öngörüyor. Bu kapsamda projede ismi geçen teknik sertifikasyon ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanabilecek.

Bloomberg'in aktardığına göre Kongre üyeleri, Türkiye'ye S-400 alımına karşı bir hamlede bulunulmamasına karşı yaptırımları tasarıya dahil etmeye karar verdi. ABD yasaları, normal şartlarda S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele) yaptırımları uygulanmasını zorunlu kılıyordu.

Trump'ın yasa tasarısını Kongre'yi geçmesi taktirde veto etme hakkı bulunuyor. Ancak Trump böyle bir vetoda bulunursa asker maaşlarının ödenmesi de duracak.

CAATSA yaptırımları nedir?