ABD'li senatörden Putin'e suikast iması: Rusya'da bir Brütüs yok mu; sorun ancak bu adamı indirerek çözülebilir

T24 Dış Haberler

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin etkili senatörlerinden olan Lindsey Graham, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenlenmesi gerektiğini ima eden bir tweet attı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Graham, "Rusya'da bir Brütüs var mı? Rusya ordusunda daha başarılı bir Albay Stauffenberg var mı? Bu işi bitirmenin tek yolu Rusya'daki birinin bu adamı indirmesi" yazdı.

Brütüs, Antik Roma'da İmparator Sezar'a senatörlerin düzenlediği suikastin planlayıcısıydı. Nazi Almanyası ordusunda albay olan Claus von Stauffenberg ise Adolf Hitler'e yönelik başarısız 20 Temmuz 1944 suikast girişiminin mimarıydı.

Graham, "Bunu gerçekleştirerek ülkenize ve dünyaya büyük bir hizmet yapmış olursunuz" yazdı.

"Bu durumu sadece Rus halkı düzeltebilir. Demek kolay, yapmak zor" diyen Graham, "Eğer hayatınızın kalanını karanlık içinde geçirmek istemiyorsanız, yoksulluk içinde dünyanın kalanından izole kalmak istemiyorsanız bir şeyler yapmalısınız" yazdı.

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, Graham'in paylaşımıyla ilgili Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama beklediklerini söyledi. Büyükelçilik, yapılanın "Rusofobi" olduğunu belirterek Graham'in kınanmasını istedi.