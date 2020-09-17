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Dünya

ABD'li sanatçı, Lenin'in naaşını satın alıp Washington'a mozole inşa etmek istiyor

17 Eylül 2020 14:43

T24 Dış Haberler

ABD'li performans sanatçısı David Datuna, Sovyetler Birliği ve Bolşevik Devrimi lideri Vladmir Lenin'in mumyalanmış cesetini satın alıp ABD'ye getirmeyi planladığını yazdı.

Datuna, ABD'nin başkenti Washington'a Moskova'da Kızıl Meydan'da bulunan mozolenin bir benzerini de inşa ettirmek istediğini belirtti. Performans sanatçısı, Lenin'in naaşının buraya yerleştirileceğini ifade etti.

Sanatçı, ABD'nin sosyalist ideallere günümüz Rusyası'ndan daha yakın olduğunu iddia etti.

Rusya Komünist Partisi, Datuna'nın talebine tepki gösterdi.

Gürcistan doğumlu Datuna geçen aralık ayında Art Basel'de Maruizio Cattelan'ın 123 bin dolarlık eserini yedikten sonra dünya basınında kendine yer bulmuştu. "Komedyen" isimli eser, duvara yapıştırılmış bir muz kabuğuydu.

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