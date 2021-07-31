ABD'li perakendeci Walmart, 4 Ekim'e kadar aşılanmayan çalışanlarının sözleşmelerini askıya alacak

2,3 milyon çalışana sahip ABD'li perakende devi Walmart, çalışanlarından 4 Ekim'e kadar aşılanmalarını istedi.

Sözcü'nün aktardığına göre Geçerli bir nedeni olmadan aşılanmayanların sözleşmeleri önce askıya alınacak, sonra feshedilecek. ABD'de birçok şirket aşı zorunluluğunu tartışmaya başladı.

"Pandemi bitmedi ve delta varyantı ABD'nin birçok bölgesinde vaka sayılarının artmasına neden oldu” diyen Walmart CEO'su Doug McMillon, “Geçerli bir neden olmadıkça, birden fazla tesiste çalışan tüm kampüs ofisi çalışanlarının ve tüm mağaza, bölgesel ve bölüm çalışanlarının 4 Ekim’e kadar aşılanmasını zorunlu kılma kararı aldık" dedi.

ABD’de tam aşılı oranı yüzde 49,9 seviyesinde bulunuyor.

Walmart'ın kararının ABD'deki 1,5 milyon çalışanının ne kadarını kapsadığı bilgisi henüz basına yansımadı.

Walmart ayrıca, mağaza ve depo işçilerine maske takma zorunluğu getirirken, aşı olan işçilere 150 dolarlık nakit teşvik veriyor.