Doping testi pozitif çıkan olimpik sporcu, önceki gün yediği dürümü suçladı

ABD'li orta mesafe koşucusu Shelby Houlihan, doping testinin pozitif çıkmasıyla dört yıl atletizmden men edildi. Performans arttırıcı hiçbir madde almadığını iddia eden Houlihan, testinin pozitif çıkmasının sebebinin bir gün önce yediği dürüm olabileceğini söyledi.

BBC'nin haberine göre, kanında Nandrolon isminde bir doping madde bulunan Houlihan, bu durumun burrito adında domuz etli bir dürümden kaynaklandığını belirtti.

Houlihan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sevdiğim ve kendimi adadığım spor yüzünden tamamen harap, kayıp, kırılmış, kızgın ve ihanete uğramış hissediyorum. Performans artırıcı hiçbir madde almadım" dedi.

1500 metre ve 5000 metre koşularında ABD rekortmeni olan Houlihan, kas kütlesini artırmaya yardımcı olabilecek Nandrolon'un adını bile duymadığını öne sürdü.

Houlihan dört yıllık yasağı boyunca Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyatlarına katılamayacak.