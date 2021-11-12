ABD'li Olimpik sporcu, biber gazlı ırkçı saldırıya uğradığını belirtti

ABD'li Olimpik jimnastikçi Sunisa Lee, Los Angeles'ta kendisine biber gazı sıkılan bir ırkçı saldırıya uğradığını belirtti.

Pop Sugar'a konuşan altın madalyalı sporcu, saldırıya Asya kökenli birkaç arkadaşıyla birlikte araç beklerken uğradığını ifade etti.

Lee, saldırının birkaç hafta önce, Dancing With The Stars filmi için Los Angeles'a gittiğinde meydana geldiğini ifade etti.

Sporcu, araç bekledikleri sırada yanlarından geçen bir arabadakilerin Asyalılara yönelik ırkçı ifadeler kullanmaya başladığını ve "Geldikleri yere dönmelerini söylediğini" aktardı.

Lee, araçtaki bir kişinin kendisine biber gazı sıktığını ve sonra hızla kaçtığını ifade etti.

Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ABD'de Asya kökenli insanlara karşı ırkçı saldırılarda ciddi bir artış görüldü.