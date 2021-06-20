ABD'li öğrencinin cesedi Rusya'da bulundu

Rus polisi, Moskova'nın doğusundaki Nizhny Novgorod kenti yakınlarında kayıp bir Amerikalı öğrencinin cesedinin buldu. Olayın ardından bir şüpheli tutukladı.

34 yaşındaki Catherine Serou annesine gönderdiği son mesajda "Bir arabada bir yabancıyla birlikteyim. Umarım kaçırılmıyorumdur" dedi.

Rus görevliler, tutuklanan adamın sicilinin kabarık olduğunu söyledi.

Serou, Nizhny Novgorod'daki Lobachevsky Devlet Üniversitesi'nde hukuk alanında yüksek lisans yapmak üzere 2019'da Rusya'ya taşındı. Moskova'nın 420 km doğusundaki şehrin dışında yaşıyordu.

Arama ekipleri, telefon sinyalinin en son tespit edildiği, şehir dışındaki ormanlık bir alanda cesedi buldu.

Moskova'daki ABD büyükelçiliği, Serou'nun ölümünü doğruladığını ve Rus soruşturmasını takip ettiğini söyledi.

Beccy Serou kızının göçmen avukatı olarak çalışmak için ABD'ye dönmeyi planladığını ve Rusya'da geçirdiği zamanın tadını çıkardığını söyledi. Oradaki eğitimini finanse etmek için California'da bir daire satmıştı.