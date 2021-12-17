ABD'li mühendis, Rusya'ya savaş jetlerinin sırlarını vermeye çalıştığı iddiasıyla yargılanıyor

T24 Dış Haberler

ABD'de geçmişte savunma sektöründe çalışan bir mühendis, ABD savaş jetlerinin sırlarını Rusya'ya satmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanacak.

40 yılı aşkın süre savunma sanayii şirketlerinde çalışan John Murray Rowe Jr.'ın "Rus ilişkilerine dikkat çekici seviyede ilgi gösterdiği" ve iş verenine "Rus hükümetinden güvenlik izni almak istediğini" söylediği belirtildi.

Moscow Times'ın haberine göre Rowe, Mart-Kasım 2020 arasında Rus ajanı taklidi yapan bir FBI ajanına 300'den fazla e-posta gönderdi.

Rowe'un bu mesajlaşmalar sırasında Rus hükümeti için çalışmaya istekli olduğunu ve ABD'nin silahları hakkında gizli bilgilere hakim olduğunu belirttiği aktarıldı.

Cuma günü hakim karşısına çıkacak olan 63 yaşındaki Rowe, suçlu bulunursa müebbet hapis cezasına çarptırılabilir.