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Dünya

ABD'li muhafazakar radyo ikonu Rush Limbaugh 70 yaşında hayatını kaybetti

18 Şubat 2021 10:50

T24 Dış Haberler

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarını şekillendirmesinde rol oynadığına inanılan muhafazakar çevrelerin en ünlü radyo programcısı Rush Limbaugh 70 yaşında hayatını kaybetti.

Limbaugh'un eşi Kathryn, ünlü radyocunun hayatını kaybettiğini programında duyurdu. Kathryn, "Birçoğunuzun bildiği gibi sevdiğiniz birini kaybetmek çok zordur. Bu durum, o kişiyi hayatın kendisinden fazla seviyorsanız daha da zor" dedi.

Limbaugh'ya 2020'nin Şubat ayında ileri safha akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. 

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