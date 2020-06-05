ABD'li milyarderler Covid-19 pandemisinde servetlerini katladı

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ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde milyarderler toplam servetlerinde yarım trilyon dolar daha ekledi.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Policy Studies Enstitüsü'nün hazırladığı rapor ABD'de 18 Mart'tan bu yana en zengin insanların toplam servetinin 565 milyar doların üzerine çıktığını ortaya koydu.

Serveti artan milyarderler arasında ilk sırada Amazon CEO'su Jeff Bezos yer aldı. Bezos'un serveti 36 milyar dolardan fazla arttı. İkinci sırada ise Facebook kurucusu toplam servetini 30 milyar dolar arttıran Mark Zuckerberg yer aldı.

ABD'li milyarderlerin serveti artarken ülkede Covid-19 pandemisinin başından bu yana 42 milyon kişi işsiz kaldı.