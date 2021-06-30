ABD'li kumandan: Yabancı askerler çekildikten sonra Afganistan iç savaşa sürüklenebilir

T24 Dış Haberler

Afganistan'daki ABD güçlerinin komutanı Orgeneral Scott Miller, ABD'li ve diğer ülkelerin askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından Afganistan'ın bir iç savaşa sürüklenebileceğini ifade etti.

Kabil'deki NATO komutasının merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen komutan, "Mevcut gidişat devam ederse iç savaş bir olasılık olarak görülebilir" dedi.

ABD istihbaratı son değerlendirmesinde Afganistan hükümetinin ABD güçleri çekildikten 6 ay ila 1 yıl sonra düşebileceğini ve Kabil'i Taliban'ın ele geçirebileceğini belirtmişti. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi konusunda Pentagon ile Beyaz Saray arasında fikir ayrılıkları olduğu konuşuluyordu. New York Times, Miller'ın açıklamalarının bunun bir sinyali olabileceğini ifade etti.

Eskiden 36 ülkenin bayrağının dalgalandığı, şimdi ise sade Türkiye, Britanya ve ABD bayraklarının kaldığı bahçenin bitişiğinde konuşan Miller, ABD'nin çekilme sürecinin ordu açısında iyi gittiğini ifade etti. Komutan, çekilmenin ne zaman tamamlanacağı ile ilgili bir tarih sunmadı.

Miller, "ABD şu anda saldırıya uğradığında Afgan güvenlik güçlerine destek verebilecek durumda. Bu durumun gelecekte nasıl olacağı konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum" dedi.

Kumandan, Taliban'ın birçok bölge merkezini ele geçirdiğine de vurgu yaptı.