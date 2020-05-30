ABD'li komutandan Libya uyarısı: Rusya kalıcı bir pozisyon elde etmeye çalışıyor, NATO için işler değişebilir

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Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın uzun süredir iç savaşın sürdüğü Libya'ya savaş uçakları getirmesinin dengeleri değiştirmeyeceğini ancak Moskova'nın Kuzey Afrika'da kalıcı bir üsse sahip olmasına yol açabileceğini söyledi.

ABD ordusu, Rusya'nın Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na 14 MiG 29 ve Su-24 savaş uçağı gönderdiğini iddia etmişti. Ulusal Ordu ve bir Rus milletvekili bu iddiaları yalanladı.

ABD'nin Afrika Kuvvetleri'nde (AFRICOM) istihbarat daire başkan yardımcısı olarak görev yapan Tuğgeneral Gregory Hadfield, Rus uçaklarının Rusya'dan havalandıktan sonra Libya'ya gelmeden önce İran ve Suriye üzerinden geçtiğini bildirdi.

Hadfield uçakların henüz kullanılmadığını ancak bir yıldır Ulusal Mutabakat Hükûmeti kontrolündeki başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışan Hafter güçlerinin kapasitesini geliştirebileceğini ifade etti.

ABD'li komutanı "hamlenin Rusya'nın çıkarlarına yaraması için illa Hafter'in kazanmasına gerek olmadığını" söyledi. Hadsfield, "Eğer Rusya, Libya'da kalıcı bir pozisyon elde eder, daha da kötüsü uzun mesafeli bir füze sistemi kurarsa Avrupa, NATO ve birçok Batılı ülke için işler değişir" dedi.