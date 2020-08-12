ABD'li kaçak milyarder maske yerine tanga taktığı için gözaltına alındı

ABD'li kaçak milyarder John McAfee, Norveç'te maske takmak yerine yüzüne iç çamaşırı takarak gezdiği için gözaltına alındı.

McAfee, gözaltına alındığı haberini Twitter'dan verdi ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için alınan önlemlerle dalga geçti. McAfee, "Norveç'te gözaltına alınıyorum. Önemsiz bir mevzu ancak yüksek rütbeli bürokratların gelmesini bekliyorum. Yavaş p**ler biliyorsunuz"

14 saat gözaltında kalan McAfee, Twitter'dan şunları yazdı: "Nezarethaneye gönderildim. Neden? Avrupa Katalonyalılara seyahat yasağı koymadan hemen önce Katalonya'ya gittim. Almanya'ya dönmeye çalıştım ancak giriş engellendi. Maske takmamızı istediler. Tanga maskemi taktım. Değiştirmemi istediler. Reddettim. Mücâdele. Hapis. Mor göz. Serbest bırakıldım"

McAfee LLC ve birkaç işletmenin daha kurucusu olan iş insanı pek çok ülkede yargılamayla karşı karşıya. McAfee, ABD'de cinayet, para aklama, vergi kaçırma gibi suçlarla arandığını iddia ediyor.