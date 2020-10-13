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ABD'li Instagram fenomeni: Türk erkeklerinin tacizlerinden bıktım, ölüm tehditleri alıyorum

13 Ekim 2020 17:12

ABD'li Instagram fenomeni Sheyenne Shea, Türk erkeklerinin tacizlerine maruz kaldığını duyurarak "Lütfen beni rahat bırakın" dedi.

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